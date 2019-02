publié le 18/02/2019 à 21:25

Quelques jours après le blocage des négociations avec les syndicats, le patronat a décidé lundi 18 février de faire de nouvelles "propositions alternatives" au bonus-malus. Le 14 février, les syndicats avaient demandé à ce que le patronat revoie sa copie sur le sujet, à l'issue d'une réunion longue et tendue.



Le Medef, l'U2P et la CPME "présenteront en séance" de nouvelles "propositions alternatives au dispositif de bonus-malus", ont-elles annoncé dans un communiqué commun. Le 14 février, la dernière séance de négociation au siège du Medef s'était achevée sur un constat de blocage.

Les syndicats avaient donné jusqu'à mardi pour formuler une nouvelle proposition comprenant un mécanisme de bonus-malus. "On est tous d'accord, on sera fixé le 19 (février) et on viendra le 20 uniquement s'il y a un document" comprenant un mécanisme de bonus-malus.

Plus exactement une "modulation" des cotisations assurance chômage des entreprises en fonction de leur recours aux CDD, expliquait Marylise Léon, la négociatrice de la CFDT, à l'unisson des autres syndicats.

Toutes les organisations de salariés étaient en effet ressorties mécontentes de la proposition mise sur la table par le Medef de revoir les règles concernant les CDD d'usage, jugée insuffisante. Si la négociation échoue entre les partenaires sociaux, l'État reprendra la main, a prévenu le gouvernement.