Querelles vestimentaires dans l'Hémicycle. Le jeune député de la France Insoumise, Louis Boyard, a publié sur son compte Twitter, vendredi 22 juillet, un courrier adressé à la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, à propos du dress-code des locataires du Palais-Bourbon.

À l'intérieur, l'élu du Val-de-Marne fustige et demande d'interdire les costumes aux "prix exorbitants" portés par certains députés, qui "témoigne d'un luxe indécent au regard de l'explosion de la pauvreté dans notre pays". Et d'ajouter : "Cela contribue à accroître le ressenti dans la population de parlementaires éloignés de la réalité du quotidien des Français".

Une missive aux allures de réponses aux piques venues de la droite sur le style vestimentaire de certains élus de gauche. Acte 1, le député Eric Ciotti (Les Républicains) avait critiqué le "relâchement vestimentaire" à l'Assemblée nationale, demandant à sa présidente le rétablissement de l'obligation du port de la cravate, selon les informations de BFMTV.

Acte 2, Renaud Muselier, président de la Région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, grinçait jeudi 21 juillet sur BFMTV, décrivant une "gauche sale et débraillée" qui "hurle partout". "Vous représentez au Parlement français, la République (...) vous n'êtes pas dans une cour de récréation", avait-il persiflé.

"Comme quoi, on peut porter une cravate et tenir des propos indignes et irrespectueux. Nous avons été élus pour représenter le peuple et défendre ses intérêts. Pas pour se payer des costumes à 3.000 euros", avait réagi sur son compte Twitter la députée Nupes, Alma Dufour, le 21 juillet. C'est ce qui s'appelle se faire tailler un costard.

