Assemblée nationale : comment se déroulera la très particulière première séance ?

La nouvelle Assemblée nationale a été élue. Une myriade de députés, nouveaux ou plus expérimentés, vont pouvoir retrouver l'hémicycle de notre République pour un mandat qui s'annonce déjà particulièrement dynamique. L'absence de majorité absolue pour soutenir sans difficulté l'action du gouvernement et du président de la République va, en effet, causer quelques remous.

Il est donc particulièrement important pour la majorité et les groupes d'opposition de bien penser au coup d'après. Les cinq années qui nous attendent seront certainement placées sous le signe du consensus... ou celui du blocage. C'est pour cela que tout le monde fera particulièrement attention aux personnages-clés de cette nouvelle Assemblée : son président, ses groupes et leurs présidents, les questeurs, les commissions... Toute une musique va rapidement se mettre en place, et ce, dès le premier jour.

Comment va se dérouler cette rentrée parlementaire, d'ailleurs ? Dès aujourd'hui, lundi 20 juin, au lendemain du second tour, les députés sont accueillis et guidés au sein de cette vénérable institution. Une armée d'huissiers guident les petits nouveaux dans les couloirs et les arcanes du Palais Bourbon. En général, ce sont les élus franciliens qui se rendent en premier sur les lieux. Proximité géographique oblige. Pendant cette période, on présente les lieux aux 577 élus (leurs suppléants voire certains assistants) et on se livre à toutes sortes de menus travaux administratifs : création des badges, les codes informatiques, une séance photo et la distribution de la mallette du député avec des documents, un insigne baptisé le "baromètre", une cocarde pour leur voiture et la fameuse écharpe tricolore.

Pendant ce que l'on pourrait appeler une pré-rentrée, les députés ne travaillent pas vraiment et aucune séance ne se tient. En revanche, les tractations politiques commencent et celles et ceux qui veulent certains postes, dont le perchoir (la présidence de l'Assemblée) se font connaître.

L'aîné et le benjamin de l'Assemblée

C'est le mardi 28 juin 2022 que se tiendra la première séance publique. Elle commencera très précisément à 15h. Les députés seront tous présents (ou presque) et ils seront assis non pas à côté de leurs petits camarades de leur formation politique mais dans l'ordre des sièges. Une règle immuable gouverne cette première séance : le président de l'Assemblée est l'élu le plus âgé et le plus jeune surveillera le vote de ses petits camarades. Pour cette année, c'est probablement Tematai Le Gayic, 21 ans et plus jeune député élu à l'Assemblée nationale, qui se chargera de cette fonction comme une certaine Marion Maréchal en 2012 par exemple.

Ce président éphémère se livrera à l'exercice de l'allocution pour accueillir ses collègues. Lors de cette séance, les députés éliront le futur président de l'Assemblée nationale qui succédera à Richard Ferrand qui n'a pas été réélu. Un nouveau discours du ou de la président(e) suivra.

Les jours suivants, d'autres décisions, élections et nominations auront lieu : élection des membres du Bureau de l’Assemblée, formation des groupes parlementaires, déclarations multiples... C'est à ce moment-là que les groupes diront officiellement s'ils sont dans la majorité ou l'opposition par exemple. Les jours suivants, la vie de l'Assemblée reprendra son cours avec le discours de politique général de la Première ministre puis la session estivale pourra débuter.

