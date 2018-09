publié le 11/09/2018 à 15:51

Avec le remaniement du gouvernement d'Édouard Philippe, un jeu de chaises musicales s'est produit au sein de l'État. Nicolas Hulot a démissionné. François de Rugy, jusque là président de l'Assemblée nationale a été nommé à sa place et a pris la tête du ministère de la Transition écologique et solidaire.



La place pour présider l'hémicycle est donc à prendre. Aussitôt, une petite musique a retenti, celle de voir une femme présider l'Assemblée nationale. L'enjeu est de taille, puisque seulement des hommes ont été à la tête du palais Bourbon, comme l'explique Le Monde. Cette statistique s'applique aussi pour la présidence du Sénat, du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État et du Conseil économique, social et environnemental.

Richard Ferrand, le patron des députés La République En Marche est favori pour devenir le prochain président de l'Assemblée nationale. Face à lui, se trouvait Barbara Pompili mais c'est ce macroniste de la première heure qui a été élu par la majorité pour briguer le poste.

Le choix s'est porté sur moi. Vous me pardonnerez de ne pas être une dame Richard Ferrand Partager la citation





Mais selon Jean-Luc Mélenchon, le chef de file des députés de la France insoumise, "il est temps d'élire une femme présidente de l'Assemblée nationale. une femme parmi les quatre premiers personnages de l'État ! Il est temps". Mathilde Panot, députée insoumise, est candidate pour prendre la présidence de l'Assemblée. Chez le groupe des "socialistes et apparentés", anciennement appelé "Nouvelle Gauche", Erika Bareigts, ancienne ministre sous François Hollande, est candidate.

Il est temps d'élire une femme présidente de l'Assemblée nationale. Une femme parmi les 4 premiers personnages de l'État ! Il est temps. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 4 septembre 2018

Et chez La République En Marche ? La question a été posée au candidat, Richard Ferrand. Ce dernier a répondu : "Il y avait un choix entre quatre personnalités, deux femmes et deux hommes. Le choix s'est porté sur moi. Vous me pardonnerez de ne pas être une dame". Ces propos ont choqué les associations féministes, mais aussi dans les rangs de l'Assemblée nationale.