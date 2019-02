publié le 20/02/2019 à 08:17

Au lendemain de son déplacement au Mémorial de la Shoah, aux côtés d'Emmanuel Macron et Richard Ferrand, Gérard Larcher a fermement condamné les actes antisémites en France. "C’est inacceptable, c’est insupportable et ça n’est pas qu’entre la communauté juive et la France mais pour toute la France", déclare-t-il au micro de RTL.



Selon le président du Sénat, la crise sociale et la crise morale sont liées. "Les propos homophobes, la violence contre la permanence d'un député ou le journal Ouest France, ce n'est pas périphérique. Pour vivre ensemble, il va falloir que l’on retrouve les ressorts d’une communauté nationale qui se respecte et l’état de droit", explique-t-il.





Ne jamais être faible vis-à-vis de l'antisémitisme, du racisme et de l'homophobie". Et d'ajouter : "On ne banalisera jamais, on ne cédera jamais".