publié le 09/02/2019 à 12:11

Cela fait maintenant trois semaines que l'on débat un peu partout en France, dans le cadre du Grand débat national lancé par Emmanuel Macron. "Il y avait au départ un scepticisme sur le processus de ce grand débat", explique Pascal Perrineau. "Il y a eu une surprise massive au cours des dernières semaines puisque les Français se sont emparés de ce Grand débat", dit-il.



"Il y a aujourd'hui, environ 5.000 réunions dans lesquelles les Français débattent. Et puis il y a celles et ceux qui vont sur le site internet, ce sont plusieurs centaines de milliers de contributions qui sont recueillies. Il y a aussi les cahiers de doléances qui sont en train de remonter et il y en a 9.000. Quand on donne tous ces chiffres, on voit qu'il y a un succès de cette procédure du Grand débat national", explique encore le politologue.

"Presque tous les milieux y participent", poursuit-il. "Ce qui est très frappant, c'est voir des gens qui n'avaient jamais pris la parole jusqu'à maintenant et qui la prennent".