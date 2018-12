publié le 28/09/2018 à 07:01

Convoqué le 18 septembre dernier devant la commission d'enquête sénatoriale, Alexandre Benalla a détaillé son rôle au sein d'En Marche, lors de l'élection présidentielle, mais aussi en tant qu'ancien chargé de mission de l'Élysée.



Il avait surtout entamé la séance en présentant ses excuses à Philippe Bas, le président de la commission. "J’ai été bien élevé. J’ai un profond regret pour les propos que j’ai pu avoir à votre intention, quelle que soit la pression, on ne s’en prend pas aux hommes", a-t-il déclaré. Lors de cette audition, il avait notamment affirmé n'avoir "jamais été le garde du corps d'Emmanuel Macron". Mais il semblerait qu'il reste encore de nombreuses questions en suspens pour les sénateurs.

La commission d'enquête sénatoriale sur l'affaire Benalla a annoncé, au lendemain de l'audition du principal intéressé, une nouvelle série d'auditions, dont celles de Michel Besnard, préfet, ancien chef du GSPR, et Jean-Paul Celet, préfet, ancien directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS).

Vers une nouvelle audition ?

Pierre Charon, le sénateur de Paris, avait alors expliqué être "resté sur sa faim". Même constat chez la sénatrice Esther Benbassa qui indique que "personne n'y croit mais essayons de faire semblant".



"On est toujours devant les mêmes invraisemblances. Ce qui est très gênant c'est qu'on se sente baladés et qu'on puisse nous asséner des contrevérités contredites par les faits, comme ça, sous serment", a déploré François Grosdidier, membre Les Républicains de la commission des Lois du Sénat. Est-ce qu'une nouvelle convocation d'Alexandre Benalla devant le Sénat est possible ? "Tout est possible, mais ça relève de notre décision, mais tout est possible", indique le sénateur Jean-Pierre Sueur sur Public Sénat.



Esther Benbassa ajoute quant à elle que "ce serait très très bien parce que là, ses réponses étaient quand même problématiques. Je ne sais pas si on va apprendre de nouvelles choses, mais c'est à découvrir".