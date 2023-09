"Les Grosses Têtes" : Alex Vizorek "prêt à faire revenir les points d'Inter" chez RTL

Vous le retrouvez du lundi au vendredi dans "RTL Bonsoir" avec sa "Vizo Conférence", et désormais dans "Les Grosses Têtes" ! Ce 5 septembre, Alex Vizorek a fait ses débuts dans l'équipe de Laurent Ruquier. Après l'émission, la nouvelle recrue de RTL a livré ses premières impressions dans le podcast du "débrief". Non sans une certaine émotion... "Quand j'étais petit, en voiture avec mon papa, nous écoutions RTL France en longues ondes, Olivier De Kersauson et Isabelle Mergault étaient déjà là (...) Aujourd'hui, quand j'ai entendu le générique, la musique de Rocky, ça m'a fait un truc", admet-il, au micro de Rachel Azria.

L'humoriste, venu d'une autre station de radio, France Inter, avoue avec un grand sourire ne pas avoir été épargné par ses anciens collègues et amis. "Mes anciens collègues m'ont charrié. On a été l'adversaire des Grosses Têtes à la radio pendant 12 ans. Et à chaque fois que je faisais une blague grivoise, ils me disaient 'Continue ! On va reprendre des points aux Grosses Têtes'. Maintenant, après 12 ans de blagues grivoises sur France Inter, je suis prêt à faire revenir les points d'Inter aux Grosses Têtes", s'exclame-t-il.

Quant à sa prestation du jour, Alex Vizorek se donne "une note de 6/10". "Ça va, mais je peux progresser, c'est passable. Mais on dit souvent que, quand on joue au tennis, on progresse en jouant avec meilleurs que soi, je joue avec meilleurs que moi, donc j'espère progresser". Réponse ce jeudi 7 septembre à 15h30 sur RTL pour sa deuxième émission des Grosses Têtes.



