Aide médicale d'État : un dispositif "sujet à quantité de fraudes", selon Éric Brunet

publié le 11/12/2020 à 20:19

Ce lundi 7 décembre, Le Figaro annonçait que le budget de l'Aide médicale d'État (AME) atteignait désormais le milliard d'euros. Sur les cinq dernières années, le budget de l'AME a doublé. Depuis l'an 2000, il a été multiplié par 15.

La France reste le seul pays au monde avec la Belgique à offrir gratuitement presque tous les soins aux clandestins. On est tellement généreux qu'on renouvelle les titres de séjours des étrangers malades tant que les soins demeurent nécessaires.

Le dispositif est sujet à quantité de fraudes, puisqu'il suffit d'un simple papier déclaratif pour justifier d'une demande de prise en charge. On arrive même à des situations ubuesques où des Américains profitent de l'AME pour se faire soigner gratuitement, aux frais du contribuable français.

Notre extraordinaire générosité constitue un appel d'air pour l'immigration. Des filières existent : on arrive en France avec un visa touristique, on attend que la durée du séjour expire pour être en situation d'illégalité et on obtient l'AME.

La France n'a pas vocation à soigner la terre entière. Emmanuel Macron a conscience du problème, et s'est engagé à réformer l'AME. Le fera-t-il ? J'en doute fortement.