publié le 06/12/2018 à 08:15

"Comment mieux prendre soin de nos aînés"? C'était la question posée pour la première étape de la concertation sur le grand âge et l'autonomie lancée par le ministère de la Santé. La consultation citoyenne du site make.org est désormais terminée. Agnès Buzyn est l'invitée de RTL afin de dresser un premier bilan.



415.000 personnes ont participé et ont fait 18.300 propositions sur la plateforme. Sept idées ont été plébiscitées, notamment concernant les lieux de vie des personnes âgées, l'accompagnement et le financement du grand âge.

Pour mieux prendre soin des personnes âgées, la première demande : améliorer les conditions de travail des soignants. Infirmiers, aides-soignants, aides à domicile... S'ils sont plus nombreux, avec des horaires corrects, un meilleur salaire et une formation à la hauteur, la prise en charge du grand âge sera déjà meilleure.

Pouvoir vivre à domicile

Ensuite, il faut certes améliorer les conditions de vie en Ehpad, mais la deuxième grosse demande est de vivre à domicile. Les votants demandent des logements, maisons, appartements mieux adaptés à la dépendance, avec des équipements (comme de la télésurveillance par exemple) et une vraie prise en charge à domicile pour décharger les proches, ceux qu'on appelle les aidants.

Baisse du prix des maisons de retraite

Enfin, les Français qui ont voté demandent des coûts moins élevés. Aujourd'hui, plus de la moitié des résidents en maison de retraite doivent payer plus de 1.800 euros par mois. Un prix jugé bien trop élevé. Parmi les solutions possibles : un meilleur encadrement des tarifs, des aides financières ou encore le développement de structures nouvelles. Des structures plus petites, une troisième voie pour les personnes âgées, entre le domicile et l'Ehpad.