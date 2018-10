publié le 01/10/2018 à 12:30

Le sort de nos seniors est entre nos mains. À compter de ce lundi 1er octobre, le ministère des Solidarités et de la Santé et la plateforme de consultation massive Make.org lancent une consultation citoyenne (en partenariat avec Primonial REIM et l'OCIRP) visant à répondre à la question "Comment mieux prendre soin de nos aînés ?". Ouverte à tous, elle est accessible à la fin de cet article.



La consultation "inédite dans son ampleur et sa forme" doit permettre d'orienter la réforme gouvernementale sur le Grand âge et l'Autonomie, laquelle fera l'objet d'un projet de loi en 2019. "Les propositions recueillies seront systématiquement classées, regroupées en idées, constituant au final une matière citoyenne (...) utile pour bâtir un plan d’action concret", fait savoir le communiqué de présentation de la consultation.



Pour donner votre avis, rien de plus simple : remplissez le formulaire ci-dessous prévu à cet effet. Chaque proposition validée par les modérateurs sera ensuite soumise à un vote ouvert aux autres citoyens sur les médias et les réseaux sociaux. La technologie utilisée par Make.org, basée sur l'intelligence artificielle, permettra de "faire émerger les priorités d'action" sur le sujet. "Plus la participation sera forte, plus les priorités citoyennes seront claires", fait-il savoir, encourage le ministère des Solidarités et de la Santé.

