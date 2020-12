Affaire Mila : le cauchemar continue pour l'adolescente

publié le 11/12/2020 à 09:17

Cela va bientôt faire un an que son calvaire dure. Mila, cette jeune adolescente de 17 ans, avait fortement critiqué l'Islam dans une vidéo sur les réseaux sociaux en janvier dernier. Elle fait l'objet de nombreuses menaces de mort et de viol depuis. Son quotidien n'est plus le même, elle avait d'ailleurs dû changer de lycée, mais la situation ne s'est jamais apaisée.

Son cauchemar se poursuit ce vendredi 11 décembre, elle vient d'être exclue de son nouvel établissement scolaire après avoir mentionné le nom de celui-ci dans une vidéo en direct diffusée la semaine dernière. Le lycée craint pour la sécurité de la jeune fille mais évoque aussi les risques pour ces 750 camarades, et décide donc d'éloigner Mila.

Le père de la lycéenne s'emporte, dans un courrier adressé au directeur, "contrairement à vous colonel et à tant d'autres, Mila ne se soumettra jamais", écrit-il au proviseur, à qui il reproche sa lâcheté. Le ministère des Armées dément toute exclusion définitive et assure qu'il ne s'agit que d'une période d'enseignement à distance, le temps d'un retour à l'apaisement.