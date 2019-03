publié le 22/03/2019 à 08:04

Le Sénat et la présidence sont en plein conflit. Le Sénat a, en effet, transmis à la justice les dossiers des trois collaborateurs d'Emmanuel Macron soupçonnés de faux témoignage dans l'affaire Benalla. Une telle tension entre les institutions n'a pas été observée depuis des années. "Je ne crois pas" que cela aille un peu loin, réagit Gabriel Attal, sur la réaction de la majorité qui tire à boulets rouges sur le Sénat.



Selon le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l'Éducation, invité de RTL, toute cette histoire est une "forme d'instrumentalisation des institutions à des fins de politique politicienne. (...) Ce qui est un peu fort c’est d'utiliser les institutions, en l’occurrence le Sénat et la commission d'enquête, pour essayer de mettre en cause le président de la République à travers des collaborateurs" affirme-t-il.

En pleine crise des "gilets jaunes" et négociation du Brexit, "le Sénat donne en spectacle la démocratie. On ne l'accepte pas" déclare Gabriel Attal.