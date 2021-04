Patrick Balkany a quitté l'hôpital après avoir été admis en urgence

publié le 12/04/2021 à 19:19

Fin de l'alerte pour l'ancien maire de Levallois-Perret, Patrick Balkany. Admis mercredi dernier "en soins intensifs de cardiologie" à l'hôpital Foch de Suresnes (Hauts-de-Seine) pour une "insuffisance cardiaque" et un "œdème pulmonaire", l'ancien homme politique de 72 ans a pu regagner son domicile ce lundi 12 avril, comme l'a précisé son épouse, Isabelle Balkany.



"Le coeur de Patrick Balkany a retrouvé un rythme quasi normal grâce aux médicaments. Choc électrique cardiaque annulé, retour à la maison... Bonheur absolu !", a tweeté dans la matinée l'ancienne adjointe au maire de Levallois-Perret. Son mari devra en revanche subir "beaucoup d'examens de contrôle".

Selon Isabelle Balkany, l'ancien maire de Levallois-Perret compte pas moins de six hospitalisations depuis début 2019, un état de santé dégradé en partie à cause du traitement judiciaire infligé à son mari, selon elle. Le 8 avril, elle avait conclu un message sur Twitter de cette façon : "Pour Patrick, des mois de souffrance et de fatigue, pour moi, des mois d'angoisse… et de colère."

Patrick Balkany avait pu quitter la prison de la Santé le 12 février 2020 pour "raison de santé", après avoir passé cinq mois en cellule. Il avait d'abord été condamné à 5 ans ferme avec mandat de dépôt. Puis, lui et son épouse avaient été condamnés en appel en mai 2020 à respectivement cinq et quatre ans de prison ferme pour blanchiment de fraude fiscale, sans incarcération immédiate du fait de leur état de santé.

En février dernier, les deux époux ont également été mis en examen pour "prise illégale d'intérêts" et "abus de biens sociaux" dans l'enquête sur des soupçons d'utilisation frauduleuse de locaux appartenant à la ville des Hauts-de-Seine