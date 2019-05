Procès Balkany : retour sur une première journée sous tension

publié le 14/05/2019 à 11:27

Le procès de Patrick et Isabelle Balkany pour fraude fiscale et blanchiment d'argent a commencé hier après-midi au tribunal correctionnel de Paris. Les avocats du couple à la tête de Levallois-Perret ont demandé le renvoi, 10 jours après la tentative de suicide d'Isabelle Balkany, qui est toujours hospitalisée, mais la justice a refusé. Patrick Balkany s'est donc présenté seul au tribunal, au cours d'une première journée sous tension.



Isabelle Balkany absente, Patrick Balkany bouillonnant et la défense qui accuse les juges de manque d'impartialité. Cette première journée d'audience aura rapidement été suspendue. "Juger Patrick sans Isabelle n'a pas de sens." "Le planning du procès est illogique"... Les assauts des avocats se sont multipliés.

Dans le même temps, Patrick Balkany, sur le banc des prévenus, n'a cessé de trépigner, marmonnant sans discrétion. Il voulait lire les lettres qu'Isabelle avait rédigées à l'intention du tribunal, mais ce n'était pas le moment.

Puis, Éric Dupont-Moretti s'en est directement pris au président du tribunal, lui reprochant de s'être beaucoup exprimé dans les médias sur les délits commis par des hommes politiques. Selon lui, le juge se serait déjà forgé son intime conviction qui mènerait à la culpabilité de Patrick Balkany. Il espère le voir remplacer et doit pour cela déposer une requête en récusation.