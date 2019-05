1er mai : "Je suis inquiet", confie le maire du XIIIe arrondissement de Paris

publié le 01/05/2019 à 15:03

Mercredi 1er mai, la tradition veut que l'on s'offre un brin de muguet. Mais cette journée ne s'annonce pas bucolique à Paris, placée sous haute surveillance. La foule convergeait à la mi-journée vers la gare Montparnasse, où le défilé des syndicats et des "gilets jaunes" partira aux environs de 14h30 en direction de la Place d'Italie. 88 personnes ont déjà été interpellées.



Maire divers gauche du XIIIe arrondissement de la capitale, Jérôme Coumet est-il inquiet à l'approche de cette manifestation ? "Évidemment, répond l'homme de 52 ans, parce que je me souviens du 1er mai dernier où il y a eu pas mal de casse à la limite des XIIIe et Ve arrondissement. Un McDonald's avait brûlé, une concession automobile avait été dévastée (...) et j'ai évidemment quelques inquiétudes pour aujourd'hui.

Concernant les mesures de sécurité mises en place, "on a regardé tout ce qui était sur la voie publique, explique-t-il. La tente du don du sang Place d'Italie a dû déménager. On a sécurisé les chantiers au maximum. Il y avait un gros chantier de ravalement qui avait commencé à s'installer sur la mairie : on a dû complètement le démonter et l'enlever parce que évidemment nous ne voulons pas laisser des armes par destination traîner sur l'espace public. Maintenant, je considère qu'on ne peut pas tout sécuriser. On fait notre maximum mais on ne peut pas tout éviter".