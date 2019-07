publié le 14/07/2019 à 10:03

En ce 14 juillet, en plus d'admirer les forces armées de notre pays défiler sur les Champs-Élysées, il sera également possible de les aider. Comme chaque année, la traditionnelle collecte de sang aura lieu aujourd'hui de 10 heures à 17 heures, à l'Hôtel national des Invalides (VIIe arrondissement de Paris).

Le CTSA (Centre de transfusion sanguine des armées) espère ainsi faire gonfler ses réserves, qui doivent être régulièrement renouvelées. Elles sont en effet nécessaires aux militaires en opération sur le terrain ainsi que lors des soins prodigués dans les hôpitaux militaires. Comme pour les hôpitaux civils, les stocks de sang destinés aux militaires parviennent de moins en moins à couvrir les besoins.

Le CTSA recherche en permanence des donneurs de groupe sanguin O (un don classique de sang "total") et de groupes sanguins B et AB (don de plasma). Les personnes ne pouvant donner leur sang peuvent néanmoins participer à l'effort en relayant cet appel auprès de leurs familles et amis.