100 ans après, les stigmates de la Première Guerre mondiale sont encore palpables, transmis parfois de génération en génération. François Hollande a reçu ceux de ses deux grands-pères en héritage. L'ancien président de la République évoque cet héritage douloureux, en exclusivité, sur RTL.



"Toute mon enfance, et une partie de mon adolescence, j'ai eu ce privilège d'entendre les récits que me faisaient mes deux grands-pères sur la Première Guerre mondiale. Au début, ils étaient réticents à m'en parler tellement ça renvoyait à un passé douloureux, ils ne voulaient sans doute pas me faire partager les épreuves qu'ils avaient traversé", confie François Hollande à Benjamin Sportouch.

Le prédécesseur d'Emmanuel Macron raconte aussi comment son grand-père paternel fabriquait des objets d'art en acier avec de la matière trouvée sur les champs de bataille, comme des couteaux ou encore des coupe-papiers :

"Il m'avait confié à la fin de sa vie sa Légion d'honneur dans un livre qu'il avait lui-même relié et il fabriquait des objets avec de l'acier trempé, des produits qu'il avait récupérés sur les champs de bataille, dont il faisait des objets d'art. Ça a été une très grande perte parce que je me suis fait voler ces objets au cours d'un déménagement et aussi bien la Légion d'honneur que la baïonnette de mon grand-père et donc je suis toujours à la recherche de ces deux objets et si par exemple on peut les retrouver, j'en serais très heureux."





