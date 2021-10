Notre-Dame : immersion exclusive au cœur de l'impressionnant chantier

C'était il y a deux ans et demi jour pour jour : la cathédrale Notre-Dame dévastée par les flammes. L'objectif désormais : reconstruire. RTL a pu pénétrer au cœur du chantier.

Quand vous rentrez dans la nef, vous êtes absolument saisi par un gigantesque échafaudage de plus de 40 mètres de haut. Il prend tout l'espace et va permettre à tous les artisans d'intervenir au plus près pour nettoyer les pierres, réparer et consolider les voûtes, du sol au plafond.

Avant d'entrée dans le chantier, il faut se déshabiller complètement, enfiler une combinaison anti-plomb, des bottes et mettre un casque. L'ascenseur nous attend pour monter le plus haut possible, au sommet, à 33 mètres de hauteur. Après 11 niveaux, il en reste deux encore, à atteindre à pieds. De là, on aperçoit le ciel bleu avec les cintres qui ont été posés ces derniers mois au millimètre près pour soutenir les voûtes qui ont été affaiblies par l'incendie.

Un cordiste sur le chantier de Nôtre-Dâme Crédit : Sophie Aurenche/RTL

Un cordiste sur le chantier de Nôtre-Dâme
L'échaufadage installé fait plus de 40 mètres de hauteur
Le chantier ne sera pas complètement terminé en 2024, mais la Cathédrale devrait être rouverte aux visiteurs et croyants
Le lieu avait été touché par un impressionnant incendie il y a deux ans et demi

Ce chantier, c'est une forêt métallique, un peu un labyrinthe. Au cœur même de l'incendie, un trou béant a été laissé par la flèche lorsqu'elle est tombée lors de l'incendie. En le contournant on retrouve le cordiste qui nous attend. "Ça fait deux ans que je travaille sur Notre-Dame, donc j'ai à peu près tout fait, du démontage de l'échafaudage aux arcs boutants au bâchage, aux filets. J'ai un peu touché à tout", nous explique Mathieu.

La sécurisation est terminée, et la Cathédrale est sauvée. La restauration commence peu à peu. Les chênes, par exemple, sont en train d'être signés pour la charpente. Les tuyaux d'orgue vont commencer à être nettoyés dans le sud de la France. 135 marchés vont être lancés pour tout corps de métiers. Tout ne sera pas complètement terminé en 2024, mais la cathédrale sera bien rendue au culte et aux visites dans deux ans et demi.

Une exposition à Paris en avril 2022

Jusqu'au 1er novembre, l'exposition Notre-Dame de Paris, l’exposition augmentée, est présentée en avant-première mondiale à l’Exposition universelle du Dubaï. Cette expérience innovante est réalisée par la start-up française Histovery, en collaboration avec l’établissement public. Elle est parrainée par L’Oréal.

L’exposition aura également lieu à Paris, dans quelques mois, au Collège des Bernardins, dès avril 2022, avant de voyager en Europe, en Amérique et en Asie. Elle contribuera ainsi de manière significative au rayonnement, en France et à l’étranger, du chantier et des missions associés, une des missions essentielles de l’établissement public.