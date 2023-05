Trophée des chiens héros 2023 : un palmarès exceptionnel

Mercredi 24 mai avait lieu, à la Mairie de Paris, la 4e édition d’une cérémonie toujours très attendue par les amoureux des chiens : les Trophées des chiens héros, organisée par la Centrale Canine. Car parmi les 7,5 millions de chiens en France, certains, grâce à des compétences exceptionnelles sont de véritables héros : ils apportent une aide et un soutien des plus précieux pour l’Homme dans de nombreux domaines : secours, santé, sécurité, détection, assistance, lutte anti-terrorisme.



Un jury se réunit pour choisir le binôme homme/chien qui s’est le plus illustré dans sa catégorie, sachant qu’il y avait cette année 135 candidatures pour les 12 catégories de chiens établies selon leurs compétences, leur domaine d’intervention.

21 chiens d’exception ont été mis à l’honneur au cours de cette cérémonie, rejoignant ainsi les 37 précédents chiens qui avaient déjà été récompensés lors des éditions précédentes. Une soirée toujours unique en son genre, rythmée par des séquences très émouvantes et les aboiements de tous les chiens présents dans le public et sur scène. Le ministre de l’Agriculture, Marc Fesneau, a assisté à l'entièreté de la cérémonie..

Des histoires de chiens et d'humains exceptionnelles.

1/ On retient dans la catégorie Chien de recherche de matières illicites : Irish, labrador de 10 ans, conduit par Fabrice Latapie, de la brigade des douanes. Voilà un chien qui vaut son pesant d’or ! En 10 ans de carrière, il a permis la saisie de 6,7 tonnes de stupéfiants, toutes drogues confondues, et 2 320 000 euros de billets de banque. Victime d’une hernie discale qui aurait pu le laisser lourdement handicapé en 2019, le binôme, entouré d’une équipe vétérinaire, s’est lancé dans une longue rééducation qui a permis à Irish de récupérer sa motricité et … de reprendre du service ! Mais il part à la retraite, bien méritée, à la fin de l’année

2/ Dans la Catégorie Chien d’intervention, Puket, berger hollandais de 5 ans, et le sergent-chef Julien, du 132e régiment d’infanterie cynotechnique. En septembre 2021, lors d’une mission au Mali, au cours de laquelle un soldat français a été tué, Puket a pu intercepter avec courage et héroïsme le terroriste armé, permettant au commando de le neutraliser et de ne pas alourdir plus les pertes humaines.

3/ Chez les chiens d’assistance, on retrouve Rio, un berger australien de 2 ans, formé par Les Chiens du Silence, et son jeune maître Axel, 14 ans. Rio est un chien "écouteur". Il comprend également des ordres en langue des signes. Depuis son arrivée, Axel prend de plus en plus confiance en lui, s’intègre déjà plus facilement et a trouvé beaucoup d’apaisement aux côtés de son chien.

4/ Une toute nouvelle catégorie a été récompensée : Chien et environnement. Nina et Nanky sont des bergers allemands de 6 ans, appartenant à François Bourdeau et Nathalie Delon. Nina et Nanky sont des chiens sourciers ! Ils ont été formés à détecter les odeurs de chlore et sont les premiers chiens en France de recherche de fuites d’eau, lorsque les moyens acoustiques classiques ne sont pas efficaces. À ce jour, leurs détections ont permis d’économiser la consommation annuelle en eau d’une ville comme Caen.

Cette cérémonie est toujours un événement exceptionnel organisé par la Centrale Canine !

