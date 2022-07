Vacances d’été : 4 conseils pour se débarrasser d’un nid de frelons

Dès le retour du printemps, leur apparition dans le jardin est redouté. Il s'agit des nids de frelons. Le frelon est un insecte qui peut être dangereux, pas seulement pour les personnes allergiques. Il possède un dard puissant qui contient un véritable poison. Il ne faut donc pas garder un nid à proximité.

Sa prolifération est active au printemps, moment où les frelons bâtissent leur nid dans les haies, en haut des arbres ou dans les abris de jardin, et ces insectes n’aiment pas être dérangé. Toutefois, pas de panique, il est possible de s'en débarrasser en toute sécurité.

1. Adopter les bons réflexes

Tout d'abord, n'intervenez pas seul ! En effet, ces insectes deviennent agressifs lorsqu'ils se sentent menacés et vous risquez ainsi de provoquer une attaque collective. La première des choses à faire est donc d'éviter tout geste brusque, de porter des habits de couleurs, et de laisser traîner des aliments sucrés. Il est important de ne pas paniquer. Si possible, prenez des photos du nid et des frelons de loin afin d'identifier approximativement le diamètre du nid et pouvoir ensuite transmettre l'information à un professionnel.

2. Signaler la présence du nid

Le deuxième bon réflexe est d'appeler votre mairie afin de signaler la présence du nid. Chaque commune dispose d’un référent "frelon asiatique" qui vous orientera vers les organismes de lutte et les entreprises de désinsectisations agréées, proches de chez vous. Certaines collectivités ont mis en place des partenariats avec ces entreprises et vous proposeront ainsi une aide financière pour l'intervention, partielle ou intégrale, pouvant aller jusqu‘à 150€ selon les régions. À noter qu'il faut compter en moyenne entre 110 € pour un nid primaire, et jusqu’à 200 € pour un nid plus conséquent, selon la hauteur.

3. Faire appel à un professionnel

Compte tenu du danger et du risque de piqûre massive d'un nid de frelons, il est impératif de faire appel à une entreprise spécialisée. Vous pouvez également faire appel aux pompiers. En moyenne, il faut compter 48 heures après le premier coup de fil pour qu’un agent se déplace à domicile.

La destruction du nid est une nécessité pour la sécurité du voisinage, pouvant être sujet à des piqûres, avec un réel danger pour les personnes allergiques au venin. L’intervention est réalisée très rapidement afin d’éviter le développement du nid. Il est important d'agir vite car "plus les nids sont petits, moins c’est cher".

"Souvent, quand on arrive, c’est la catastrophe", a confié dans les colonnes de Ouest France, Jean-Luc Hauton, gérant de la société "Pôle nuisibles". Celui-ci rappelle également l'importance de garder ses distances. "Je vois certaines personnes tenter de les détruire, c’est de la folie pure. Il suffit de sept à huit piqûres pour finir à l’hôpital !", rappelle-t-il.

4. Mettre en place des pièges

Pour venir à bout des nids de frelons, il est recommandé de mettre en place des pièges. Pour cela, il vous suffit de couper une bouteille en deux et de placer la partie goulot renversée dans la partie inférieure. Dans le fond de la bouteille, verser du vinaigre ainsi que du sucre. La quantité de liquide doit être assez importante pour les noyer.



Si vous voulez les attirer encore plus, vous pouvez suspendre un morceau de viande. Vous pouvez aussi ajouter 1/3 de vin blanc, l’acidité du vin blanc empêchant les abeilles d’être piégées car elles sont utiles pour l’écosystème.

