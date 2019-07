et AFP

publié le 18/07/2019 à 05:32

Jeudi 18 juillet, une perturbation peu active apportera un peu de pluie de la Bretagne et des Pays-de-la-Loire aux Hauts de France, selon les prévisions de Météo-France. Sur le Nord-Est, les éclaircies de la matinée laisseront la place à un ciel de plus en plus nuageux au fil des heures avec un petit risque d'ondée localement.

Dans l'après-midi, les éclaircies feront en revanche leur retour sur les régions voisines de la Manche. Dans le Sud-Ouest, le temps sera très nuageux en matinée mais le soleil finira par s'imposer dans l'après-midi.

Enfin dans le Sud-Est, le soleil sera généreux malgré quelques passages nuageux. Comme la veille des averses seront à craindre l'après-midi sur les Pyrénées, les Alpes du sud et la Corse. Elles pourront prendre un caractère orageux entre l'Ariège et les Pyrénées-Orientales.

La tramontane sera sensible sur le Roussillon avec quelques rafales autour de 60/70 km/h en tout début de journée. Le matin, les températures iront de 11 à 18 degrés, jusqu'à 19 à 23 degrés autour de la Méditerranée. L'après-midi, il fera 20 à 24 degrés sur les régions voisines de la Manche, 24 à 30 degrés ailleurs, jusqu'à 31 à 34 degrés près de la grande bleue.