et AFP

publié le 16/07/2019 à 11:42

Lundi 15 juillet, plusieurs départements d'Occitanie ont été ravagés par les feux de forêts. Dans les Pyrénées-Orientales , 300 hectares de forêts et broussailles sont partis en fumée. Trois campings d'Argelès-sur-Mer ont dû être évacués, soit plus de 2.500 vacanciers.

Aucune victime ni blessé n'est à déplorer. Ces évacuations étaient une "mesure de précaution" rassurent les pompiers. Aucun dégât non-plus au sein des campings.

Plus de 100 hectares de forêts ont été détruits près de Galargues dans l'Hérault. Un bilan trois fois plus lourd dans l'Aude, où 200 pompiers, 40 véhicules des moyens aériens se sont mobilisés pour arrêter les flammes.

En France, près de 12.000 hectares de forêts partent en fumée chaque année. De plus les températures actuelles dans l'Hexagone, les fortes chaleurs, le vent et la sécheresse sont très propices à propager violemment et rapidement les incendies.