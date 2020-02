Under The Pole : à la découverte des coraux polynésiens

publié le 17/02/2020 à 14:34

Nos invités, les membres de l’expédition Under The Pole Laetitia Hédouin, chargée de recherche au CNRS et Ghislain Bardout, co-fondateur des expéditions Under The Pole nous parlent de leur dernière mission : explorer les fonds marins de Polynésie française à la découverte des coraux. Pour leurs plongées, ils étaient à bord d’une capsule permettant de vivre plusieurs jours sous l’eau, sans avoir à remonter à la surface. Ils nous dévoilent leurs découvertes.

Pourquoi les coraux sont-ils importants ? À quoi ressemblent-ils ? Sont-ils nombreux en Polynésie française ? Combien d'échantillons ont-ils prélevés ? Pourquoi les coraux sont-ils différents en fonction de leur profondeur dans l'océan ? Qu'est-ce qu'un corail mésophotique ? Pour quelles raisons le corail blanchit-il ?

Nos invités nous raconteront également comment ils arrivaient à vivre dans une capsule prévue pour 3 personnes seulement, ainsi que les sensations ressenties lors de leurs plongées.