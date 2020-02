Plongées sous-marines : les plus belles expéditions de François Sarano.

et Thomas Hugues

publié le 11/02/2020 à 20:00

Le plongeur et océanographe François Sarano, ancien conseiller scientifique du commandant Cousteau, nous raconte ses plus belles plongées et ses rencontres marines avec le crocodile de mer, le grand requin blanc ou la raie Manta.

Comment le crocodile de mer réagit-il lorsqu'on l'approche et qu'on le touche ? Dans quelles régions du monde peut-on croiser des crocodiles de mer ? Est-ce une espèce en voie de disparition ? Pourquoi appelle-ton la raie manta le diable des mers ? Pourquoi les requins bouledogue ont-ils mauvaise réputation ? Sont-ils dangereux pour l'être humain ?

Notre invité reviendra sur l'une de ses expériences les plus fortes : la première plongée au monde avec un grand requin blanc sans cage, en 2000 en Afrique du Sud. Il nous racontera les coulisses de cette aventure extraordinaire ainsi que son ressenti lorsqu'il a nagé, épaule contre nageoire avec ce géant des mers.



à lire : Réconcilier les hommes avec la vie sauvage chez Actes Sud.

Réconcilier les hommes avec la vie sauvage