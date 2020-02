Tempête Ciara : les Ardennes placées en vigilance orange inondation par Météo France

publié le 08/02/2020 à 08:30

Météo France a placé le département des Ardennes en vigilance orange inondation au moins jusqu'au dimanche 9 février 6h du matin. Mais la région s'apprêtant à être frappée par la tempête Ciara, cette vigilance orange pourrait aussi évoluer vers une alerte pour vents violents.

Comme le rapporte L'Ardennais, la tempête Ciara devrait arriver ce dimanche soir et provoquer de fortes rafales de vent, qui pourraient atteindre les 110 km/h et persister pour la journée de lundi. Ces conditions météorologiques seront accompagnées de fortes précipitations. La préfecture a conseillé aux habitants du secteur de limiter leurs déplacements et d'être extrêmement vigilants.



La tempête Ciara va toucher les îles britanniques, les Pays-Bas, le Danemark, la Norvège, la Suède ainsi que le nord de la France. En plus des Ardennes, le Finistère, le Morbihan, la Manche, la Seine-Maritime, le Nord et le Pas-de-Calais pourraient être concernés.

Les Ardennes en vigilance orange inondation ce samedi 8 février 2020. Crédit : Météo France