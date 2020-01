Météo : le printemps 2020 va être plus chaud que la normale

publié le 30/01/2020 à 12:52

Pas de doute possible pour Météo France : les mois de mars, avril et mai 2020 seront plus chauds que la normale. Les prévisionnistes ont évalué la probabilité d'un printemps doux à 70% : ce qui est une certitude élevée.

En revanche, Météo France reste plus prudente quant aux prévisions de précipitations. Selon eux, tout dépend de l'emplacement de la dépression d'Islande qui, placée au Nord, fera diminuer les précipitations sur les latitudes les plus tempérées, dont la France. Mais plus basse, elle influera sur le passage des dépressions porteuses de pluies, révèle le communiqué de Météo France.

Météo France affine de plus en plus ses prévisions à long terme. Ainsi, pour l'hiver 2019-2020, les prévisionnistes avaient prévu "un hiver doux, pluvieux et tempétueux sous l'influence de passage de nombreuses dépressions", selon un communiqué. Jusqu’à présent, les conditions hivernales sont bien celles décrites.

En effet, les modèles climatiques tiennent compte des interactions entre l'atmosphère à évolution courte et chaotique et les océans où températures et mouvements sont stables. Et le fait que les prévisions trimestrielles gagnent en précision est un bon point économique : par exemple, en cas de printemps doux, les agriculteurs peuvent s'adapter.