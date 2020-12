Tempête Bella : une mini-tornade balaie une commune de Loire-Atlantique

Handout / COURTESY OF JUSTIN MERRITT, INSTAGRAM / AFP

Crédit Image : Handout / COURTESY OF JUSTIN MERRITT, INSTAGRAM / AFP | Crédit Média : Vincent Serrano | Durée : 01:04 | Date : 28/12/2020

publié le 28/12/2020 à 21:19

C’est un phénomène rare en France : une mini-tornade s’est abattue sur la commune de Saint-Etienne-de-Mer-Morte (Loire-Atlantique), ce lundi 28 décembre en fin de matinée, dans le sillage de la tempête Bella. Plusieurs habitations ont été sévèrement touchées mais personne n’a été blessé.

Les habitants de cette commune située à 35 km au sud de Nantes sont tout de même sous le choc, à l’image de la maire Manuela Pelletier-Sorin. “C’était rapide, impressionnant, on pouvait suivre sa trajectoire”, raconte-t-elle au micro de RTL.

"Une trentaine de maisons ont été endommagées, les équipes de secours sont toujours à pied d’oeuvre. Nous attendons les informations des spécialistes pour savoir si les structures ont résisté. Les habitants de deux maisons sont relogés chez des voisins, il y a une solidarité dans le village", explique-t-elle.

Les images filmées par un habitant, diffusées sur les réseaux sociaux, montrent une partie de l'étendue des dégâts : arbres arrachés, tuiles et toitures envolées. Selon la maire, "ces éléments qu’on dit inhabituels sont de plus en plus récurrents dans nos régions".

Une autre mini-tornade s’est abattue plus tard dans la journée, à près de 200 km de là, sur le village de Curzay-sur-Vonne (Vienne), près de Poitiers. Selon France Bleu, des arbres, des voitures et les toitures de six maisons ont subi des dégâts, mais là encore aucun blessé n’est à déplorer.

⚡️ Au passage d’un violent #orage, un phénomène venteux s’apparentant à une #tornade a touché ce matin un lotissement de Saint-Étienne-de-Mer-Morte, au sud de #Nantes. De nombreux dégâts sont signalés : arbres déracinés, toitures endommagées... (Vidéo facebook N. Fortineau) pic.twitter.com/9CYUfWaGAS — Guillaume Woznica (@GWoznica) December 28, 2020