publié le 22/07/2019 à 11:53

La canicule s’apprête à reprendre en France, ce lundi 22 juillet et une bonne partie de l'est des États-Unis a déjà subis de fortes chaleurs ce weekend. Le commissariat de la ville de Baintree, dans le Massachusetts, a donc eu l'idée de proposer une trêve aux criminels de la région, via les réseaux sociaux.



"À cause de la chaleur extrême, nous demandons aux personnes envisageant d'avoir des activités criminels d'attendre lundi pour les réaliser", ont déclaré les policiers sur la page Facebook du commissariat. Avant d'ajouter : "Restez à la maison, allumez la climatisation, regardez la saison 3 de Stranger Things, amusez-vous avec FaceApp, entraînez-vous au karaté dans votre cave. Nous nous verrons de nouveau lundi quand il fera moins chaud ".



D'après CNN, le post aurait obtenu plus de 106 000 partages suite à sa parution, vendredi 19 juillet. La chaîne américaine affirme également que le commissariat a confirmé qu'il n'y avait eu aucun piratage et que le surprenant message a bien été mis en ligne par leur équipe. Après être devenue virale, la publication a cependant été supprimée, à l'instar du compte Facebook de la Police de Baintree.

Dear @BraintreePolice, you’re the best!!!! It’s “hot as soccer balls!!¿¿”

¿¿¿¿¿¿¿

Also don’t forget to tune in #NBC10Boston starting at 5:30a!! Blast the a/c!!! We’ll be here! :) pic.twitter.com/NcUfErBLEO — Susan Tran (@susantran) July 20, 2019

D'autres messages similaires

Dans la foulée, d'autres commissariats ont publié des messages similaires. NBC Chicago rapporte que la police de Park Forest (Illinois) a mis en ligne un message équivalant, toujours le vendredi 19 juillet. De même pour la police de Maiden, également dans le Massachusetts. Les publications sont, elles, toujours en ligne.

La canicule aux États-Unis aurait déjà fait au moins six morts et toucherait plus de 150 millions de personnes. 32 degrés ont même été enregistrés à Anchorage en Alaska, près du cercle polaire.