publié le 21/07/2019 à 21:16

Le gouvernement va demander le versement anticipé d'une partie des aides européennes aux agriculteurs, soit une avance de trésorerie d'un milliard d'euros, pour les aider face à la sécheresse, a annoncé le ministre de l'Agriculture.

"En général, 50% des aides liées à la Politique agricole commune (PAC) sont attribuées à la mi-octobre. Nous allons demander à l'Union européenne de faire passer ce pourcentage de 50% à 70% et ce, dès le 16 octobre. Cela représentera un milliard d'euros d'avance de trésorerie supplémentaire", a précisé Didier Guillaume dans un entretien mis en ligne dimanche 21 juillet au Parisien.

La sécheresse préoccupe les agriculteurs. Sébastien Vidal, exploitant dans l'Allier expliquait, jeudi 18 juillet, "il n'y a plus rien, c'est du jamais vu. C'est le désert". Alors qu'il a besoin de 500 bottes de foin, il n'a pu en produire que 180 cette année. Il dit devoir dépenser 200 euros par jour de fourrage pour compenser et nourrir ses animaux.



À cause de l'absence d'herbe dans les pâturages, 24 départements ont permis aux éleveurs de faucher les terres en jachères pour nourrir leur bétail. Neuf départements supplémentaires sont aujourd'hui concernés (le Cantal, les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, le Loiret, le Loir-et-Cher, la Haute-Savoie, le Jura, la Nièvre et le Haut-Rhin).

Selon la FNSEA, "c'est un bel effet d'annonce de la part du gouvernement, mais les aides n'arriveront qu'au mois d'octobre. Il reste trois mois à attendre et c'est en ce moment que les agriculteurs en ont besoin", explique Christiane Lambert à RTL. La présidente du syndicat agricole souhaite que tous les départements touchés par la sécheresse puissent faucher les jachères.

Le dispositif de "calamité agricole" sera activé cette année, comme l'année dernière afin d'aider financièrement les exploitants.