publié le 22/07/2019 à 06:04

Un nouvel épisode caniculaire, le deuxième en moins d'un mois, arrive sur la France avec vingt-et-un départements du Sud-Ouest et du Centre-Est placés en vigilance orange, une chaleur qui devrait rapidement s'étendre à "une grosse partie de la France".

Les organismes vont souffrir : surveillance particulière dans les maisons de retraite mais aussi dans les centres de loisirs pour enfants. À Faches-Thumesnil, près de Lille, les activités seront aménagées et les consignes de prévention ont déjà été largement diffusées.

Entre le grand jeu et l'atelier cuisine, les enfants du centre aéré sont déjà sensibilisés aux bons gestes lors de fortes chaleurs. Les animateurs ont reçu les consignes : "On a de la chance d'avoir une cour très ombragée. On va mettre en place des temps calmes qu'on va privilégier après le repas", explique la directrice du centre. "On est en restriction d'eau : ça sera essentiellement pour s'hydrater. Je vais demander aux parents d'apporter des gourdes", poursuit-elle.

Les parents sont aussi priés d'adapter les tenues des enfants. La colonie sur la Côte d’Opale, où l’air est plus respirable, n’est pas remise en cause.

À écouter également dans ce journal

Économie - Bercy assigne l'enseigne Leclerc devant le Tribunal de Commerce de Paris et lui demande 117,3 millions d'euros d'amende.



Tour de France - La 15e étape a été remportée par le britannique Simon Yates. Premier fléchissement de Julian Alaphilippe qui reste en jaune mais ne compte plus qu'1'35'' d'avance sur Geraint Thomas le vainqueur de l'an dernier.



Agriculture - Le gouvernement va demander le versement anticipé, dès le 16 octobre, d'une partie des aides européennes aux agriculteurs, soit une avance de trésorerie d'un milliard d'euros, pour les aider face à la sécheresse.