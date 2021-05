Saints de glace 2021 : quand auront-ils lieu ?

publié le 08/05/2021 à 06:11

Les Saints de glace approchent à grands pas. Chaque année, les jardiniers les attendent avant d'enfin prendre soin de la terre, planter fleurs et arbustes et semer dans leur potager. La période correspond à trois jours durant lesquels, selon une tradition du Moyen-Âge, le risque de froid et de gelées est particulièrement important.

Cette année, les jours tant redoutés du mois de mai sont les 11, 12 et 13, qui correspondaient aux Saints Mamert, Pancrace et Servais, devenus dans notre calendrier actuel Estelle, Achille et Rolande. La tradition des Saints de glace est restée avec le temps et continue d'être suivie par de nombreux adeptes du jardinage.

Mais rassurez-vous les statistiques météorologiques prouvent que le risque de gelée n'est pas plus important durant ces trois jours-là par rapport à ceux qui les précèdent ou ceux qui suivent. En réalité, c'est toute la période de la première quinzaine de mai qui est à craindre et la météo de ces derniers jours partout en France en est un bel exemple. Par précaution, vous pouvez protéger vos cultures sensibles au gel sous un voile d'hivernage ou une serre.