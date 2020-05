Météo : qu’est-ce que les Saints de glace ?

publié le 10/05/2020 à 10:11

Selon une croyance populaire qui date du Moyen-Âge, les Saints de glace correspondent à une période de 3 jours durant laquelle le risque de froid et de gelées est particulièrement important. C'est pourquoi les jardiniers doivent s'en méfier et laisser passer ce moment avant d'entamer la préparation de leur jardin.

Ces trois jours de froid qui tombent cette année les 11, 12 et 13 mai, évoquent trois Saints : Saint Mamert, Saint Pancrace et Saint Servais. Ces noms n'existent plus dans le calendrier depuis qu'il a été remanié en 1960 par l'Église catholique. Aujourd'hui ce sont Sainte Estelle, Saint Achille et Sainte Rolande.

Pour autant, les statistiques météorologiques prouvent que le risque de gelée n'est pas plus important ces trois jours-là que les jours précédents ou suivants. C'est toute la période de la première quinzaine de mai qui est à craindre. Il est courant d'avoir au mois de mai une arrivée d'air froid sur la France qui favorise les gelées la nuit, alors même que les journées sont douces grâce à l'ensoleillement.

Il est donc conseillé au jardinier d'attendre fin mai pour planter les végétaux les plus fragiles. À défaut et par précaution, d'ici-là, il faudra protéger les cultures sensibles au gel sous un voile d'hivernage ou une serre.