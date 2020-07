Coronavirus : un buraliste fait payer ses clients avec un coton-tige

publié le 21/07/2020 à 14:11

À Nantes, un buraliste a trouvé la solution pour éviter que ses clients ne touchent le terminal bancaire au moment de payer. Il met ainsi à la disposition de ceux-ci un coton-tige à usage unique afin de taper leur code de carte bleue.

Comme le rapporte Ouest-France, c’est Guillaume Verron, le gérant d’un bar tabac à Nantes qui a eu cette idée. Il a ainsi déclaré au quotidien régional : "Avant, on mettait de l’alcool pour nettoyer le terminal, mais il ne le tolérait pas très bien".

Malgré cette astuce, le gérant a tenu à rappeler que l’option à privilégier restait "le sans contact". Un dispositif mis en oeuvre dans la quasi-totalité des commerces depuis le confinement.

La crise du coronavirus aura au moins fait fructifier l’inventivité de certains avec la multiplication d’outils plus ou moins travaillés afin d’éviter au maximum le contact et la possible transmission du virus.