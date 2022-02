Quelles sont les conséquences de la tempête solaire qui va frapper la Terre ?

Le Soleil, à peu près à mi-chemin entre la Terre et le Soleil, prises par le Extreme Ultraviolet Imager (EUI) et les instruments Polarimetric and Helioseismic Imager (PHI) à bord du vaisseau spatial Solar Orbiter le 30 mai 2020.

Crédit : Solar Orbiter/MetisTeam/ESA/NASA / AFP