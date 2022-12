Météo en France : quel temps fera-t-il à Noël ?

Cette année, pour Noël, pas de chocolat chaud près de la cheminée, ni de bonhomme de neige dans le jardin. Le temps ne sera pas placé sous le signe de la neige et du froid, mais plutôt sous celui des averses et de la douceur. Aucun risque de verglas ou de gel pour vos trajets, car ces estimations ont un indice de confiance supérieur ou égal à 3 sur 5, d'après Météo France et la chaîne Météo.



L'ambiance glaciale de ces dernières semaines ne semble être qu'un mauvais souvenir. Dès ce lundi 19 décembre, le mercure se rapproche des normales de saison, quitte à les dépasser de plusieurs degrés. Ce redoux inattendu devrait perdurer et s'installer sur l'ensemble de l'Hexagone. Si le temps sera ensoleillé et clair dans la partie sud du pays, le nord devrait toutefois être touché par quelques averses.



Le week-end de Noël sera essentiellement marqué par des averses ponctuelles et il commencera dès vendredi après-midi avec de fortes pluies dans une majorité des régions, sauf dans le quart sud où il fera beau et presque chaud : les températures atteindront même 19°C à Perpignan. Les normales de saisons seront également dépassées partout ailleurs, avec 13° à Rennes et Reims, 14°C à Nantes et 12°C à Metz.

Un temps doux et sec pour les fêtes

Pour le 24 décembre, jour du réveillon de Noël, les belles éclaircies seront perturbées d'est en ouest par de la pluie éparse, à part dans le sud du pays où sont attendus 15°C à Toulouse et Montpellier, 16°C à Nice et jusqu'à 18°C en Course. Dans les autres régions, le mercure dépassera de peu les 10°C à cause de l'humidité. Il fera 9°C à Rouen, 11°C près de la Manche ainsi qu'à Paris et 10°C dans l'est et notamment à Strasbourg.



Le jour de Noël, dimanche 25 décembre, le temps offrira une météo plus clémente que la veille, malgré le vent. Les températures seront presque printanières à Marseille et Nice où il fera 16°C. De belles éclaircies et une douceur sont attendues dans le reste de la France également, avec des maximales estimées à 15°C. Cependant, les précipitations perdureront toute la journée seulement sur la moitié nord du pays et à Montpellier. Il fera 9°C dans les Hauts-de-France et 11°C en Bretagne.

