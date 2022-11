Des chutes de neige historiques ont eu lieu dans le nord-ouest de l’état de New York. En deux jours, seulement 1,80 mètres de neige sont tombés et jusqu’à 1,96 mètres en banlieue de Buffalo. Ces records n’avaient été atteints que deux fois aux États-Unis, en 2014 et en 1945. Et la neige continue de tomber.

Ce sont 9 millions d’Américains à travers 6 états qui sont impactés par ces chutes de neige record. C'est le nord-ouest de l’état de New York qui est le plus concerné. Les lacs à proximité de la ville accentuent les chutes de neige. L’humidité des lacs est captée par l’air froid et reversée très rapidement. Les météorologues pensent que cette région va se retrouver bientôt sous 2 mètres de neige.

280 personnes ont dû être secourues, trois personnes sont décédées, des dizaines de véhicules ont été abandonnés sur les routes, une autoroute a été fermée et les routes secondaires sont paralysées par les camions. Les déneigeuses fonctionnent 24h sur 24 pour déblayer un maximum. La gouverneure de New York a mobilisé 70 membres de la garde nationale pour déneiger les zones les plus touchées.

