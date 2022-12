Zelensky à Washington : l'impressionnante escorte aérienne qui a accompagné le président ukrainien

Une visite historique. Ce mercredi 21 décembre, l'avion de Volodymyr Zelensky s'est posé à Washington. Le président ukrainien rencontrera ce soir Joe Biden à la Maison-Blanche, avant de s'adresser au Congrès américain. Une rencontre au sommet entre les deux chefs d'État préparée dans le plus grand secret. Rien n'a filtré depuis la confirmation de cette visite il y a une semaine.

Le Conseil de sécurité national des États-Unis est confiant sur le fait que le président ukrainien arrive à bon port. Il faut dire que ce dernier a coordonné un déplacement digne d'un film d'espions. Après avoir quitté le front ukrainien mardi, où il faisait la tournée de ses troupes, Volodymyr Zelensky est monté à bord d'un train au Sud-Est de la Pologne, où sont stationnées temporairement le gros des forces américaines. C'est donc là qu'il aurait embarqué dans un avion du gouvernement américain.

Mais c'est davantage son escorte qui impressionne : au moins un et peut-être même plusieurs avions de chasse F-15 américains, ainsi qu'un AWACS de l'OTAN l'auraient rejoint en Mer du Nord. Les AWACS sont ces avions-radars capables de détecter d'autres appareils, mais surtout des missiles et autres projectiles. On pense que le dirigeant ukrainien s'est posé à la base Andrews de Camp Springs, à moins de 25 km de Washington. Il ne lui faudra donc que trente minutes pour rejoindre la Maison Blanche et être à l'heure pour son tête-à-tête avec le président des États-Unis.

