Parcs ouverts jusqu'à minuit, salles rafraîchies ouvertes au public, personnes vulnérables contactées par téléphone... Alors que les températures doivent approcher 40°C dans la capitale ce mardi, la mairie de Paris a annoncé lundi 18 juillet des mesures en vigueur le temps de l'alerte météo. Ce plan canicule de la Ville est lié à la vigilance orange déclenchée par Météo France pour Paris comme pour 50 autres départements.

Monceau, Montsouris, Georges-Brassens, André-Citroën, Buttes-Chaumont : la plupart des parcs fermés de la ville resteront ouverts jusqu'à minuit grâce à un "dispositif de surveillance spécifique", indique la mairie dans un communiqué. Trois cours d'école seront ouvertes au public en soirée, ainsi que "des salles rafraîchies" l'après-midi dans des mairies d'arrondissement, voire dans les clubs des centres d'action sociale de la Ville (Casvp), et les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), indique encore la mairie.

Les quelque 10.000 personnes vulnérables inscrites sur le fichier "Reflex" seront contactées par téléphone afin d'évaluer leur état de santé, dit encore la mairie, qui mobilise ses médecins et des médecins bénévoles pour l'occasion. La Ville annonce renforcer ses maraudes, dont les équipes distribueront 5.000 gourdes, et élargir les horaires de ses accueils de jour pour offrir des espaces rafraîchis aux personnes à la rue.

En plus des 1.200 fontaines que compte déjà la capitale, une cinquantaine de brumisateurs et 35 prototypes de fontaines proposant boisson et aspersion sont déployés. Ces derniers sont raccordés temporairement aux bornes incendie. À la trentaine de piscines publiques s'ajoutent six bassins éphémères, ouverts dans le cadre de Paris Plages, sous la menace toutefois du préavis de grève lancé par les agents pour tout l'été.

