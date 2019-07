publié le 27/07/2019 à 10:58

Si le mercure redescend depuis vendredi 26 juillet, Météo France appelle à maintenir la vigilance sur 22 départements de l'Est de la France, menacés de violents orages. Parmi ces départements en alerte, sept ont également été placés en vigilance orange pour les inondations jusqu'à dimanche matin. Les départements concernés sont le Doubs, le Jura, l'Ain, la Drôme, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie.



Les autres départements concernés par une vigilance pour des orages vont des Ardennes à l'Alsace sur la frontière nord-est et de l'Ardèche à la Savoie plus au sud.

"Il existe un risque fort de phénomène violent" pour la journée du samedi 27 juillet, alerte Météo France, expliqué par la nette différence de températures entre les masses d'air, après l'épisode caniculaire. L'agence météorologique prévoit non seulement à de fortes pluies mais aussi de grêle localement accompagnée de foudre.

"C'est surtout l'intensité des précipitations qui nécessitera un suivi particulier, avec des quantités de 30 à 50 mm en 1 heure de temps, localement 80 mm voire plus par endroits. L'activité pluvieuse sera plus forte et plus généralisée près des Alpes", détaille Météo France.

Les orages ont commencé vendredi 26 juillet où 27 départements étaient placés en vigilance orange, alors que l'alerte canicule était levée. La 19e étape du Tour de France avait dû être écourtée à cause d'une soudaine averse de grêle dans la descente de l'Iseran. Dans la nuit, plusieurs impacts de foudre ont été recensés dans les Hauts-de-France.

Le Dauphiné rapporte que la RD 1091, qui était fermée jeudi et vendredi, devrait pouvoir rouvrir samedi 27 juillet. 206 personnes qui étaient venus assister à la 18e étape du Tour de France avaient été bloqués, jeudi, à cause de coulées de boue.