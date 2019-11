publié le 12/11/2019 à 14:05

Alors que les températures chutent sur l'ensemble du territoire, la plupart des Français ont déjà rebranché le chauffage. Électrique, solaire, au fioul, au bois... Selon le type de dispositif, la facture peut être salée : en 2017, les foyers français payaient en moyenne 1.683 euros, sachant que le chauffage au fioul coûte trois fois plus cher qu'avec du bois. Une facture en hausse de 4,5% par rapport à l'année précédente, rapportent Les Échos.

Pour un foyer français, le chauffage représente le premier poste de consommation d'électricité domestique (28% des dépenses), selon l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (ADEME). Optimiser sa consommation de chauffage représente donc un levier non négligeable pour faire baisser le coût de sa facture.

Rassurez-vous cependant : même si vous ne souhaitez ou ne pouvez pas changer de mode de chauffage, il existe des solutions simples et efficaces pour limiter vos dépenses au quotidien.

1. Partez à la chasse aux infiltrations d'air

Pour se sentir bien dans un logement, il est important qu'il soit bien isolé. Rejointez vos fenêtres : ce simple geste permet de réaliser 8% d'économies de chauffage dans une habitation individuelle.

Calfeutrez également les portes qui donnent sur l'extérieur ou sur les parties non chauffées (garage, buanderie...). Installez des bas de porte adhésifs ou permanents (à partir de 10 euros).

Afin de limiter encore plus la déperdition d'énergie par les fenêtres, vous pouvez aussi fermer les volets des pièces non exposées au soleil lorsque vous vous absentez de votre logement.

2. Chauffez votre logement en fonction de vos besoins

En baissant la température du chauffage dans votre logement, vous consommerez forcément moins. Selon l'ADEME, un degré en moins fait réaliser 7% d'économies.



Adaptez la température en fonction de l'usage que vous faites de chaque pièce : si une température entre 19 et 21°C est idéale dans les pièces à vivre (salon, salle à manger), 17°C sont amplement suffisants dans la cuisine ou les chambres par exemple. Ne chauffez la salle de bains que lorsque vous l'utilisez.



Lorsque vous quittez votre logement de manière prolongée, mettez le chauffage en hors gel. Au printemps et à l'automne, vous pouvez aussi le baissez lorsque vous partez pour la journée.



3. Optimisez votre consommation d'eau chaude

Pour les foyers français, l'eau chaude représente le deuxième poste de dépense en électricité après le chauffage.



Vérifiez que la température de votre chauffe-eau est calibrée entre 55°C et 60°C (45°C - 50°C pour un chauffe-eau thermodynamique), une température amplement suffisante pour éviter l'entartrage et le développement de bactéries. En-dessous ou au-dessous de cette température, les performances de votre chauffe-eau sont réduites et cela s'en ressent sur la facture.



Dans la salle de bains et la cuisine, laissez les mitigeurs sur la position "froid" pour éviter de solliciter votre chauffe-eau inutilement dès que vous vous en servez. En complément, vous pouvez aussi opter pour des économiseurs d'eau, qui permettent de réduire le débit.



4. Entretenez vos installations

C'est une obligation légale depuis 2009 : chaque année, vous devez faire entretenir votre chaudière par un professionnel. Cette visite garantit la sécurité de votre installation, mais permet aussi d'en améliorer les performances énergétiques.



Autre réflexe important : purger ses radiateurs à eau lorsqu'on les remet en marche. Cela permet d'éliminer l'air présent dans les tuyaux et donc d'améliorer le pouvoir chauffant du radiateur. Dépoussiérez également régulièrement vos convecteurs électriques.



Enfin, si vous devez remplacer vos appareils, investissez dans des produits disposant de bons résultats énergétiques. Certes un peu plus chers à l'achat, ces équipements vous permettront de réaliser des économies importantes à long terme.