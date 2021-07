Meurthe-et-Moselle : il est tombé "deux mois de pluie en 48h", affirme un prévisionniste

Des dizaines de morts sont à déplorer en Allemagne, les rivières débordent en Belgique et les pluies continuent dans certains départements du nord-est de la France ce jeudi 15 juillet. Une météo extrême pour un mois de juillet, que Frédéric Nathan, ingénieur prévisionniste à Météo France, explique par la stagnation d'un "goutte froide", qui devrait s'évacuer vers le sud dans les prochains jours.

Selon le prévisionniste, "il est tombé jusqu'à 150 mm, l'équivalent de 2 mois de pluie en 48 heures sur la Meurthe-et-Moselle". En moyenne, un à deux mois de pluie sont tombés sur les régions du Nord-Est. Un phénomène rare en plein mois de juillet, mais pas nouveau. "C'est déjà arrivé par le passé qu'on ait des précipitations équivalentes à celles-ci" en plein été, a rappelé Frédéric Nathan.

À l'origine de ces précipitations, une goutte froide "qui bouge très peu, ce qui fait que la pluie tombe au même endroit pendant des heures et des heures et favorise ces montées de cours d'eau très rapide qui débordent de partout", précise le prévisionniste. Cela ne devrait cependant pas durer. Dès demain, cette goutte froide "va glisser vers le nord de l'Italie et s'évacuer progressivement, les précipitations seront plus faibles et éparses", prévoit-il.

Météo France a maintenu la vigilance orange pour 11 départements, dont 4 pour pluie-inondations. Les 7 autres départements sont attentivement surveillés par Vigicrue qui met en garde contre de possibles débordements importants.