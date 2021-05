Météo en France : quel temps est attendu pour les trois prochains mois ?

publié le 16/05/2021 à 08:02

Avec un début de mois de mai très mitigé, à quand le retour du beau temps ? Faut-il s'attendre à un début d'été peu clément ? Un groupe d'experts de Météo France et de Mercator Océan, centre français d'analyses et de prévisions océaniques, a publié ses prévisions pour les trois prochains mois.

La tendance générale à l'échelle de l'Europe dégagée par les météorologues pour les mois de mai, juin et juillet, est plutôt optimiste. Les températures moyennes devraient être supérieures aux normales sur la France. L'incertitude plane toutefois sur les régions du Nord-Ouest et autour de la Manche, indique Météo France. En ce qui concerne les précipitations, le temps devrait être plus sec que d'habitude sur l'ensemble de l'hexagone.

Selon Guillaume Séchet, météorologiste et responsable du site meteo-villes.com, qui étudie les mêmes données que Météo France, "nous sommes sur de grandes tendances, mais elles sont fiables : l’été démarrera tôt, comme depuis plusieurs années avec le réchauffement climatique, il sera chaud et sec, avant un retour à la normale estivale probable pour août ".