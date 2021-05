Météo : pour quand le retour du beau temps est-il prévu ?

publié le 26/05/2021 à 06:15

Côté climat, la France n'aura pas été gâtée en ce mois de mai 2021. En plus de températures peu souvent agréables, de nombreux territoires ont dû faire face à d'importants épisodes pluvieux. Dans l'Aube, par exemple, il s'agit du pire mois de mai depuis 1991, rapporte le quotidien l'Est Éclair.

Pourtant, fin avril, Météo France prévoyait un temps plus chaud et sec que la normale de mai à juillet. La tendance ne s'est pas confirmée ce mois-ci, mais cela sera-t-il le cas en juin ? "La France devrait connaître une alternance d'épisodes pluvieux et de périodes d'accalmie, le tout accompagné de températures qui devraient être proches des valeurs attendues pour la saison" entre le lundi 31 mai le dimanche 6 juin, indique l'institut.

Pas de quoi se réjouir pour l'instant : du lundi 31 mai au jeudi 3 juin, la majeure partie du pays sera recouverte par les nuages et la pluie. De belles éclaircies apparaîtront enfin le vendredi 4 juin sur presque tout le territoire, malgré quelques nuages dans la partie nord du pays et de la pluie vers Lille et Metz.