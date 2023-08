Une histoire qui se termine bien. Le mariage de Caroline et Vincent a failli être annulé à cause des orages qui ont frappé l'Allier. Le couple est arrivé au domaine des Ménards à Chevagnes, jeudi 24 août, pour les derniers préparatifs. Quand, soudain, "un vent violent, des grêlons d'un bon diamètre", raconte à RTL la future mariée.

Et de poursuivre : "Quand tout s'est arrêté, le désastre, avec une grande partie de la toiture par terre." Une dizaine d'arbres ont par ailleurs été couchés dans les jardins. Sous leurs yeux, le cauchemar. Leur fête, en péril.

Alors, avec l'aide des propriétaires du domaine, ils ont lancé un appel sur les réseaux sociaux. "Très rapidement, la solidarité s'est mise en place. Des personnes sont arrivées avec des moyens sophistiqués ou simples", explique Vincent. "Cela a été touchant que des gens que l'on ne connaissait pas soient venus pour remettre tout en ordre", ajoute-t-il. Caroline : "C'était presque irréel."

Après la sidération, l'espoir. Hormis la toiture qu'il reste à protéger ce vendredi 25 août, le domaine est redevenu féérique. Tout a été nettoyé comme si rien ne s'était passé. Après 16 ans de vie commune, le couple accueillera bien leurs invités samedi 26 août.

