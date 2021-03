Météo : quelles différences entre averse et giboulée ?

publié le 04/03/2021 à 06:15

En France, le mois de mars est synonyme d'"instabilités météorologiques". Le temps oscille entre des journées clémentes et des averses brutales de pluie, de neige ou parfois même de grêle. Ce changement de temps soudain est la démonstration du changement de saison et qualifie les giboulées de mars. L'hiver laisse place au printemps.

Afin de différencier averses et giboulées, tout d’abord, notons que l'averse arrive soudainement, sans qu’on ne l’attende, quand le temps plutôt clément se transforme en trombes d'eau en quelques secondes, contrairement à la pluie simple. L'averse est souvent très courte et laisse sa place à une éclaircie. Les giboulées sont, eux aussi, soudain et rapide. Mais les giboulées se démarquent des averses, car ces dernières peuvent survenir n’importe quand dans l'année, le phénomène des giboulées, lui, est relié au mois de mars, voir les semaines et les mois qui suivent sur les façades maritimes comme Biarritz ou Ajaccio.

Un conflit de température entre le sol et l'altitude provoque ces giboulées. En altitude, de l'air très froid circule au-dessus de couches chaudes sous l'effet du soleil du printemps. Un cumulus se forme car l'air plus chaud s'élève et se refroidit. Peu à peu durant le printemps, les couches supérieures de la troposphère se réchauffent et stabilisent l'atmosphère.