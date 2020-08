Météo en France : pluies au Sud et averses au Nord ce vendredi 28 août

publié le 28/08/2020 à 06:17

Ce vendredi 28 août, le temps sera marqué par des pluies parfois orageuses du sud-ouest aux frontières allemandes durant la matinée, selon Météo-France. Ce temps pluvio-instable se décalera vers l'Auvergne Rhône-Alpes et le relief de la région PACA dans l'après-midi, avec de bons cumuls de pluie localement.

Sur les rivages méditerranéens, les éclaircies matinales laisseront la place à un ciel chargé avec quelques averses éparses. Le temps restera en revanche bien ensoleillé dans le sud-est et sur la Corse avec tout au plus un départ d'averse orageuse sur le relief de l’île de Beauté.

Sur le reste du pays, les ondées seront plus localisées sous un ciel hésitant entre nuages et éclaircies. Près des côtes, le vent d'ouest à nord-ouest sera modéré tandis que les températures seront en nette baisse, notamment au Sud.

Le matin, elles iront de 13 à 18 degrés et de 19 à 24 degrés près de la Méditerranée. L'après-midi, il fera 18 à 25 degrés sur la plupart des régions et jusqu'à 26 à 33 degrés dans le Sud-Est et en Corse.