Météo : pourquoi mars est le mois des giboulées

publié le 10/03/2020 à 06:01

"Si de toute l'année le pire des mois est février, méfie-toi aussi de mars et de ses giboulées." Voici un dicton qui rappelle bien que le mois de mars, s'il marque le retour du printemps, reste un mois d'hiver avec un phénomène météorologique bien à lui : les giboulées.

Une giboulée est une courte averse, un jour souvent venteux, où tombe au choix des grêlons ou de la neige, plus ou moins fondue. Elle marque souvent un refroidissement de l'air, entre deux éclaircies où le temps s'adoucit.

Il s'agit bien d'un temps de passage de l'hiver au printemps. En mars, le froid hivernal persiste en altitude, alors que les vallées se réchauffent sous l'effet des premiers rayons printaniers de soleil. Leur rencontre forme des nuages à l'origine des giboulées. Les giboulées se produisent donc préférentiellement en journée, entre février et avril, voire jusqu'au mois de mai certaines années.

Comme le note Météo France, les régions les plus touchées sont les façades maritimes (Manche : Brest, Lille ; Atlantique : Biarritz ; Corse : Ajaccio) et les régions situées au Nord de la Loire (Metz, Rouen, Trappes). Le Sud et les régions méditerranéennes, hors contreforts du Massif Central et des Alpes, sont peu touchés.