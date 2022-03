C'est un début de printemps ensoleillé sur toute la France. Depuis plusieurs jours, le beau temps est au rendez-vous et cela devrait durer encore quelques temps. Météo France a publié ses prévisions lundi 21 mars 2022. "La semaine qui suit s’annonce généralement très ensoleillée en France grâce à l’anticyclone bien ancré en Scandinavie qui va continuer de protéger notre pays du temps perturbé." Si les températures resteront fraîches le matin, les maximales pourraient atteindre les 20°C l'après-midi.

Le soleil devrait encore être au rendez-vous ce week-end. C'est seulement en début de semaine prochaine que de nouvelles perturbations pointeront le bout de leur nez. Dans la plupart des régions, il y aura une alternance entre passages pluvieux et périodes d'accalmie. Quant aux températures, elles devraient revenir aux normales de saison.

Plus globalement, le printemps devrait être chaud et sec selon le service météorologique. "Le scénario qui s’annonce le plus probable pour l’Europe et l’Atlantique est un scénario anticyclonique plus développé que la normale", a indiqué Jean-Michel Soubeyroux de Météo France.