publié le 12/02/2020 à 14:51

La tempête Ciara fait des dégâts partout en Europe et cause des événements naturels rares. En Écosse, une vidéo tournée le dimanche 9 février montre que l'écoulement de la cascade "Jenny's Lum", située à Campsie Fells, au nord de Glasgow, a carrément été inversé. On peut donc voir sur les images que l'eau de la cascade s'envole dans les airs au lieu de poursuivre sa route dans son lit.

Ce phénomène impressionnant, repéré par Le Dauphiné, a été raconté à l'agence Reuters par l'auteur de la vidéo, Derek Fabel : "L’eau ne s’écoule dans cette chute que lors de fortes pluies et lorsque cela se produit pendant de grandes rafales, l’eau est refoulée vers le haut, donnant l’impression d’une cheminée fumante".

Dans le reste de l'Europe, la tempête Ciara a fait au moins sept morts et plusieurs blessés depuis le début de son passage le dimanche 9 février. Malgré sa baisse d'intensité , de nombreux foyers restent encore privés d'électricité ce mercredi 12 février.

Jenny's Lum (Lum=chimney), Campsie Fells, Scotland looking spectacular today #Ciarastorm pic.twitter.com/qluFRMtYQw — Derek Fabel (@DerekFabel) February 9, 2020